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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 3,17 puan azalışla 94.134,05 seviyesine geriledi.

Bekir Gürdamar   | 17.10.2019
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,17 puan değer kaybıyla 94.134,05 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,26 yükseliş kaydetti. 

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile inşaat oldu.

Dün 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 94.137,22 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Bugün ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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