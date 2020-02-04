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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak

Türk Akreditasyon Kurumu, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alacak.

Cüneyt Kemal Özkök   | 04.02.2020
Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak

Ankara

 Türk Akreditasyon Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel kadrosu için başvurular 13-26 Şubat'ta yapılabilecek.

Başvurular, www.turkak.org.tr üzerinden yapılacak. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.


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