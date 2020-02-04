Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak
Türk Akreditasyon Kurumu, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alacak.
Ankara
Türk Akreditasyon Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel kadrosu için başvurular 13-26 Şubat'ta yapılabilecek.
Başvurular, www.turkak.org.tr üzerinden yapılacak. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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