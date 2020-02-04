Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
120,300.50
Altın
1,573.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,03 artarak 120.476,43 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 04.02.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 1.233,63 puan ve yüzde 1,03 değer kazanarak 120.476,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti. 

Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün beklentilerin üzerinde artan enflasyon verisinin alımları sınırlamasıyla günü yüzde 0,09 artışla 119.242,80 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam etse de çözüm bulunacağı ve küresel ekonomiye etkisinin çok büyük olmayacağı beklentilerinin risk iştahının artmasını sağladığını bildirdi.

Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi verilerinin de tahminleri aştığına dikkati çeken analistler, Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı

AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı