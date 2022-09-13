Dolar
18.25
Euro
18.23
Altın
1,704.91
ETH/USDT
1,612.30
BTC/USDT
20,698.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçak Londra’daki RAF Northolt Hava Üssü’ne geldi.
logo
Ekonomi

TÜRASAŞ 2023'te 450 vagon üretecek

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında 450 vagon üretimi gerçekleştirecek.

Serhat Zafer   | 13.09.2022
TÜRASAŞ 2023'te 450 vagon üretecek

Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TÜRASAŞ'ı ziyaret ederek Bölge Müdürü Atanur Karadağ'dan bilgi aldı.

Şimşek, buradaki açıklamasında, TÜRASAŞ'ın gelecek yıl 450 vagon üreteceğini belirterek, vagonların ilk kaynağını söyledi.

TÜRASAŞ'ın çok güzel çalışmalara imza attığını vurgulayan Şimşek, "Ülkemizin göz bebeği bir kurum ve vagon üretiminde gerçekten güzel bir çalışma ekibi var. Güzel çalışmalar sergileniyor. Başta bölge müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müdürlüğün başarısındaki en büyük pay sahibinin çalışanlar olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Siz olmazsanız burada bir başarı öyküsünden bahsedemeyiz. Büyük bir emek harcanıyor, büyük bir gayret söz konusu ve bu da başarıyı getiriyor. Burası ülkemizde vagon üretiminde söz sahibi, aynı zamanda öncü bir kurum. Devletimizin rehber olması, yol göstermesi, onlarla iş birliği yapması sayesinde de bu üretim başlamış durumda. Bu sektörü, bu kurumumuz domine etmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da güzel başarılara imza atacaktır. Bu fabrikamızda 2023 yılında 450 vagon üretimi olacak. Bu gerçekten güzel bir başarı. Her geçen gün kendisini yenileyen, geliştiren bir kurum. Üretimde robot da kullanılmaya başlanmış, bu da gösteriyor ki kurumumuz her geçen gün kendini yeniliyor ve teknolojik gelişmeleri kullanıyor."

Karadağ ise ziyaretinden dolayı Vali Şimşek'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan beşinci "İyilik Treni" törenle uğurlandı

Benzer haberler

TÜRASAŞ 2023'te 450 vagon üretecek

TÜRASAŞ 2023'te 450 vagon üretecek

Milli Elektrikli Tren Seti raylara inmek için hazırlanıyor

Sivaslı besici kadın devlet desteğiyle manda sayısını 50'ye çıkardı

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

TEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyor

TEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyor
Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına destek

Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet