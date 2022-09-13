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Ekonomi

ABD bütçesi ağustosta 220 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29 artışla 220 milyar dolar oldu.

Dilara Zengin Okay   | 13.09.2022
ABD bütçesi ağustosta 220 milyar dolar açık verdi

Washington

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının ağustos ayında, federal hükümetin bütçe açığı 220 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 171 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ağustosta geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 29 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin ağustosta 213,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 artarak 304 milyar dolara, harcamaları ise yüzde 19 artışla 523 milyar dolara yükseldi.

Ülkede 2022 mali yılının on birinci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı 946 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece bu mali yılın on bir ayındaki toplam bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65 azaldı.

Mali yılın on bir ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalarak 5,4 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 23 artışla 4,4 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

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