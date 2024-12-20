Dolar
35.17
Euro
36.60
Altın
2,604.94
ETH/USDT
3,323.10
BTC/USDT
96,557.00
BIST 100
9,775.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık yüzde 1,9 arttı

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,9 artışla 81,3 oldu.

Erhan Cihan Ünal  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Tüketici güven endeksi aralıkta aylık yüzde 1,9 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi kasımda 79,8 iken aralıkta yüzde 1,9 artışla 81,3'e çıktı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 66,1 iken aralıkta yüzde 3,5 azalışla 63,8'e indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasımda 80,6 iken bu ay yüzde 1,6 artışla 81,9'a ulaştı.

Kasımda 73,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4 yükselişle bu ay 76,8 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 98,6 iken aralıkta yüzde 4,1 artışla 102,6 olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin hayvansal ve bitkisel atık potansiyelini değerlendirmek için 5 milyar dolarlık yatırım gerekiyor
Van'da Deli Çayı kısmen dondu
Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlılar ülkesine dönüyor
Cansuyu Derneği, Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Benzer haberler

Trafiğe kasımda 188 bin 966 taşıtın kaydı yapıldı

Trafiğe kasımda 188 bin 966 taşıtın kaydı yapıldı

Yurt dışı ÜFE kasımda aylık yüzde 0,86 azalırken yıllık bazda yüzde 25,19 arttı

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık yüzde 1,9 arttı

Konut satışlarında 11 ayda geçen yılın rakamı aşıldı

Konut satışlarında 11 ayda geçen yılın rakamı aşıldı
Türkiye'de kasımda 153 bin 14 konut satıldı

Türkiye'de kasımda 153 bin 14 konut satıldı

Toplanan inek sütü miktarı ekimde yıllık bazda yüzde 12,4 arttı

Toplanan inek sütü miktarı ekimde yıllık bazda yüzde 12,4 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet