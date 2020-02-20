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Ekonomi

Tüketici güven endeksi 57,3 oldu

Tüketici güven endeksi şubatta, geçen aya göre yüzde 2,7 azalarak 57,3 oldu.

Merve Özlem Çakır   | 20.02.2020
Tüketici güven endeksi 57,3 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 2,7 geriledi. Ocakta 58,8 olan endeks değeri şubatta 57,3'e düştü.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 3,4 azalarak 76,8 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi şubatta aylık bazda yüzde 1,9 azalarak 75,9'a geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 5,3 azalarak, şubatta 53,8 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 4,2 artışla 22,5 oldu.

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