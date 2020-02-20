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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,08 artarak 119.288,90 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 20.02.2020
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 92,81 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 119.288,90 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile ulaştırma oldu. 

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan indirmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına paralel dolar/TL'nin yükselişini sürmesinin negatif etkilediği BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 azalışla 119.196,09 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek olarak öneminin arttığına değinerek, 121.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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