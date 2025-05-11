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Ekonomi

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında çeşitlilik sürüyor

Trabzon'da çeşitliliğin bol olduğu balıkçı tezgahlarında en fazla mezgit ve istavrit rağbet görüyor.

Enes Sansar  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Trabzon'da balıkçı tezgahlarında çeşitlilik sürüyor Fotoğraf:Enes Sansar/AA

Trabzon

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında çupra kilogramı 350, istavrit ve barbun 200, alabalık 175, isparoz 100, mezgit, kefal ve somon 150 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Emin Avcı, AA muhabirine, tezgahlarda çeşitliliğin devam ettiğini söyledi.

Bu dönemin tercih edilen balığının istavrit ve mezgit olduğunu belirten Avcı, "Mezgit, istavrit, somon, levrek, çupra, barbun türü şeyler satıyoruz. Revaçta olan balıklar somon, levrek, çupra, mezgit, istavrit." diye konuştu.

Avcı, vatandaşın talebinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, vatandaşın bu sezon balığa doyduğunu ifade etti.

Öte yandan Avcı, vatandaşlara bu günlerde somon, alabalık, levrek, çupra almaları yönünde de tavsiyelerde bulundu.

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