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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Valiler Toplantısı'nın açılışında konuşuyor.
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Ekonomi

TPAO'ya 14 ilde 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

Zeynep Beyza Kılıç  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
TPAO'ya 14 ilde 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

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