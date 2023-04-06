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Ekonomi

TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Çanakkale'de bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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