TPAO'dan "Sakarya Gaz Sahası" paylaşımı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin tüm süreçlerinde son teknolojinin en etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.
Ankara
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin güncel bilgilere yer verildi.
Türk mühendislik başarısı “Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi” 🌊🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 31, 2022
Karadeniz’in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz.#TPAO pic.twitter.com/jhwuM41TQf
Söz konusu paylaşımda, "Türk mühendislik başarısı 'Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'. Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğü çalışmalar sayesinde Türkiye, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfini gerçekleştirmişti.
Yılın sonuna doğru ise Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezervin keşfedildiği, 540 milyar metreküp olarak açıklanan keşfin de yeni veriler ışığında 652 milyar metreküp olarak revize edildiği ve toplam rezervin 710 milyar metreküpe yükseldiği müjdesi gelmişti.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.