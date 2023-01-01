Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,201.70
BTC/USDT
16,568.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Haliç'te yılbaşı dolayısıyla havai fişek gösterisi yapılırken, Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi sergilendi
logo
Ekonomi

Doğal gazda ocak tarifesi belirlendi

Doğal gazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 01.01.2023
Doğal gazda ocak tarifesi belirlendi

Ankara

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'deki vinç kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların yeni yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan komandoların yeni yılını kutladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu
İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerini GAMER'de takip etti

Benzer haberler

Doğal gazda ocak tarifesi belirlendi

Doğal gazda ocak tarifesi belirlendi

Putin, Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verdi

GAZBİR Başkanı Arslan, 2022 doğal gaz ithalat faturasında 7 milyar dolar düşüş öngörüyor

Gazprom: Türkiye'de kurulacak gaz merkezi, piyasada şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak

Gazprom: Türkiye'de kurulacak gaz merkezi, piyasada şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak
Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşifleri enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltacak

Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşifleri enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltacak
Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküpe ulaştı

Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküpe ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet