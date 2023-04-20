TPAO'dan "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisi" paylaşımı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladıkları video mapping gösterisinin sosyal medya hesaplarında veya Haydarpaşa Garı'nda anlık olarak izlenebileceğini duyurdu.
Ankara
TPAO, konuya ilişkin Twitter hesabından videolu bir paylaşım gerçekleştirdi.
Paylaşımda "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisine Davetlisiniz! Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 21.30'da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisine Davetlisiniz! 🙌🏻🇹🇷🔥— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) April 20, 2023
Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 2️⃣1️⃣.3️⃣0️⃣️ da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz.#TPAO… pic.twitter.com/hsbSt7FIP8