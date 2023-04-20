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Ekonomi

TPAO'dan "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisi" paylaşımı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladıkları video mapping gösterisinin sosyal medya hesaplarında veya Haydarpaşa Garı'nda anlık olarak izlenebileceğini duyurdu.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
TPAO'dan "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisi" paylaşımı

Ankara

TPAO, konuya ilişkin Twitter hesabından videolu bir paylaşım gerçekleştirdi.

Paylaşımda "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisine Davetlisiniz! Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 21.30'da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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