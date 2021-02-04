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Ekonomi

Toyota 2021’de rekor seviyede araç üretmeyi planlıyor

Japon otomotiv devi Toyota’nın bu yıl küresel araç üretimini yeni bir rekorla 9,2 milyon adede yükseltmeyi planladığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.02.2021
Toyota 2021’de rekor seviyede araç üretmeyi planlıyor

Tokyo

Kyodo ajansının haberine göre Toyota Motor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalara etkisinin hafiflemesi sonrası üretimi artırmayı hedefliyor.

Buna göre Japon üretici, piyasaların negatif etkilendiği 2020’de ürettiği 7,9 milyon araç adedini yaklaşık yüzde 20 artıracak, dünya genelindeki tesislerinde 9,2 milyon araç üreterek kendi rekorunu kıracak.

Bu kapsamda geçen yıl 2,92 milyon araç üretilen Japonya’daki tesislerde bu yıl 3,02 milyon araç imal edilecek.

Salgın döneminde ekonomik faaliyetlerin etkilenmesi sonrası azalan talep sebebiyle Nisan 2020’de firmanın üretimi yarı yarıya düşmüştü.

Firma, Çin ve Kuzey Amerika piyasalarındaki güçlü talep sonrası yıl sonuna doğru üretim istatistiğini yükseltmişti.

Toyota’nın şimdiye kadarki küresel araç üretim rekoru 9,05 milyon adetle 2019’da gerçekleşmişti.

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