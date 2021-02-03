VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin
VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçmesine Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi tarafından izin verildiği bildirildi.
İstanbul
VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, VakıfBank'ın Katar şubesi için bankacılık lisansı alındığının bildirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine dün itibarıyla izin verildiği belirtildi.
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