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Ekonomi

VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin

VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçmesine Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi tarafından izin verildiği bildirildi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.02.2021
VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin

İstanbul

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, VakıfBank'ın Katar şubesi için bankacılık lisansı alındığının bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine dün itibarıyla izin verildiği belirtildi.



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