Tosyalı, Avrupa'da büyümesini sürdürüyor
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "İspanya'da aldığımız fabrikayla Türkiye'den Avrupa, Romanya, İtalya ve Balkanlar'a boru sevkiyatı yaparken Batı Avrupa'ya da İspanya üzerinden üretim yapıp vermeyi hedefledik." dedi.
Davos
Tosyalı, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında AA muhabirine, Davos'a gündemi nedeniyle geldiklerini kaydederek, son birkaç yıldır küresel ısınma bazlı ortaya atılan tartışmalar, küresel ısınmayı önlemeye yönelik alınan tedbirler ve küresel ısınmaya etki eden sektörlerin ana oyuncularından biri olarak bu tartışmaların tam ortasında yer almak istediklerini söyledi.
Doğru yerde ve doğru şekilde hem kendilerini ifade etme hem de tüm tartışmaları dinleme imkanı bulduklarını dile getiren Tosyalı, küresel ekonomideki gelişmelere değinirken, enflasyonu dizginlemek için bütün dünyada faizlerin artırıldığını, bunun amacının talebi baskılamak olduğunu, bazı ülkelerde sonuçların biraz hızlı alındığını bildirdi.
Tosyalı, ABD'de ve Avrupa'da faizlerin artırılmasından sonra talepte yavaşlama olduğunu, bunun da enflasyonu frenlettiğini ifade ederek, "Türkiye'de bu aksiyonlar biraz daha gecikmeli geliyor. Düşme trendine girdi ve spekülatif amaçlı alımlar, pozisyon almalar, ihtiyacı olmamasına rağmen ön sipariş yüklemeleri falan yok. Bunlar azaldı. Artık gerçek ihtiyaçlar konuşulmaya başlandı. Türkiye'de enflasyonun hızlı bir şekilde iniş trendinde ivmelenerek gideceğini görüyorum. Orada da dengeler yerine oturacak." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine olan desteği ve ekonomi yönetiminin de kararlı bir şekilde alınan kararları uygulamasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tosyalı, "Faizler çok yüksek olsa da canımızı çok acıtsa da alınan kararların doğru olduğunu bildiğiniz zaman ona katlanmanız kolay oluyor. Ben kararların da uygulamanın da koordinasyonun da çok güven verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımlarından birini yeni tamamladık"
Fuat Tosyalı, İskenderun'da Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımlarından birini yeni tamamladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"4 milyon ton/yıl kapasiteli yassı çelik tesisimizi ve ülkemizin ilk kuantum ocaklı en düşük enerji tüketimine sahip ve yeşil çelik yolundaki en önemli yatırımlarımızdan birini yeni tamamladık. Bu sene artık yatırımlarımızı enerji odaklı sürdüreceğiz. Şu an çatı tipi santrallerde (güneş enerjisi) dünyanın en büyük santraline sahibiz. 240 megavatlık (MV) üretiyoruz, bunu 10 kat artırıp 2,5 gigavata (GW) yükselteceğiz. Oradan elde ettiğimiz enerjiyi bir yandan çelik üretiminde kullanırken bir yandan da hidrojen üretiminde kullanacağız. Hidrojeni de gazı ikame ederek tamamen yenilenebilir enerjiyi tüketip ve yeşil çelik üreten bir şirket olacağız."
Fuat Tosyalı, Avrupa Yeşil Mutabakatının artık kendi anayasaları olduğunu kaydederek, buna en hazır şirket olduklarını söyledi.
Yıllar öncesinden bu alana yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını dile getiren Tosyalı, "Ama bu yetmiyor. Bugün görüyorum ki sektörde birçok şirket daha şimdiden '2030 yılında şu karbon salınımına ulaşacağız, 2050'de şuraya ulaşacağız' diyor. Biz bunları çok önce zaten ortaya koymuştuk. Biz o tarihlerde dünyada karbon nötr olarak çelik üreten bir şirket olacağız." diye konuştu.
"İspanya'daki fabrikamız Avrupa'daki en önemli üretim üslerimizden olacak"
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, şu anda Cezayir'de ülkenin en büyük sanayi yatırımına sahip olduklarını, devam eden bir yatırımlarının daha bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yine İskenderun'da 4 milyon ton yassı çelik yatırımımızın aynısı Cezayir'de de 4 milyon ton ama Cezayir'deki ki uç ürünümüz özellikle otomobil çelikleri, beyaz eşya çelikleri olmak üzere Cezayir'in endüstriyel kümelenmesine hizmet edecek çok önemli bir yatırım. Bu sayede Cezayir yurt dışından otomobil üreticilerini ülkesine davet ediyor. Bakın benim ülkemde artık otomobil çeliği de üretiliyor diyerekten. Önümüzdeki yıl otomobil ve beyaz eşya çeliği üreten bir duruma geleceğiz."
"Dünyanın en büyük çelik üreticilerindeniz"
Fuat Tosyalı, İspanya'nın önde gelen çelik boru üreticilerinden Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldıklarını anımsatarak, "İspanya'da aldığımız fabrika bizim Avrupa'nın şu anki su, gaz, petrol iletim hatlarının yanında artık hidrojen iletim hatları projeleri başladı." şeklinde konuştu.
Şu an dünyanın en büyük çelik üreticilerinden olduklarını dile getiren Tosyalı, dakikada 5 bin metrenin üzerinde boru ürettiklerini, yurt dışı ile birlikte 40'a yakın fabrikaya sahip olduklarını söyledi.
Tosyalı, "Özellikle İspanya'da aldığımız fabrikayla Türkiye'den Avrupa, Romanya, İtalya ve Balkanlara boru sevkiyatı yaparken Batı Avrupa'ya da İspanya üzerinden üretim yapıp vermeyi hedefledik. Nitekim İspanya'daki fabrika bünyemize geçer geçmez kapasitesini arttırma çalışmalarına da başladık. O bizim Avrupa'daki en önemli üretim üslerimizden biri olacak." şeklinde konuştu.
Gençlere tavsiyelerinin sorulması üzerine Tosyalı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Cesaretle girişimlerini, girişimciliklerini sürdürmeleri. Biz yılmıyoruz ki 7/24, gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye gerçekten çok dinamik ve her kabiliyete, her yeteneğe alan açan bir ülke. Ben dünyanın neresinde olursam olayım ülkemdeki doğallığı, samimiyeti, birlikteliği, kol kola verip ortaya koyduğumuz, ortaya çıkarttığımız gücü hiçbir yerde göremiyoruz. Mutlaka gençlerimiz kendilerine uygun alanlarda cesur bir şekilde çalışmaya ve büyük düşünmeye devam etsinler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.