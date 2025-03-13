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Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı ocakta 941 bin 377 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 941 bin 377 tona çıktı.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Toplanan inek sütü miktarı ocakta 941 bin 377 ton oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 2,3 yükselerek 941 bin 377 tona ulaştı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, aynı dönemde yüzde 2 azalarak 150 bin 681 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,7 artarak 105 bin 34 tona yükseldi.

Aynı süreçte inek peyniri miktarı yıllık yüzde 1,1 azalarak 71 bin 101 tona gerilerken, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,1 yükselerek 75 bin 286 tona, tereyağı üretimi de yüzde 2,3 artışla 9 bin 126 tona çıktı.

Bir önceki ay 947 bin 109 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 941 bin 377 tona geriledi.

Aynı dönemde 144 bin 891 ton olan içme sütü üretimi, ocak ayında yüzde 4 oranında artışla 150 bin 681 ton olarak gerçekleşti.

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