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Ekonomi

Togg T10X için test günleri düzenlendi

Togg T10X için Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da test sürüşü günleri düzenlendi.

Emirhan Yılmaz  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Togg T10X için test günleri düzenlendi

İstanbul

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl daha fazla kullanıcıyı T10X ile buluşturmak için çalışmalarını sürdüren şirket, 5 ilde test sürüşü günleri organize ediyor. Kullanıcılar, firmanın internet sitesi üzerinden randevu oluşturarak T10X'i daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Test günleri, 8-11 Şubat'ta İstanbul'da İSTMarina AVM'de, Sakarya'da Serdivan AVM'de, Bursa'da Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde, Ankara'da Bilkent Center'da gerçekleştirilecek.

Kullanıcılar, İstanbul'da 8-9 Şubat'ta Zorlu Center'da, 10-11 Şubat'ta İstanbul Yedimavi'de, Diyarbakır'da ise 9-12 Şubat'da Ceylan Karavil Park'ta test sürüşü yapabilecek.

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