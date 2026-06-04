Togg'un iki modeli T10X ve T10F, yılın ilk 5 ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki lider konumunu korudu.

Togg iki modeliyle elektrikli otomobil satışlarında zirvede Togg'un iki modeli T10X ve T10F, yılın ilk 5 ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki lider konumunu korudu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 7,4 azalarak 453 bin 138'e geriledi.

Bu dönemde otomobil satışları, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9,65 düşüşle 356 bin 256'ya indi, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,94 artışla 96 bin 882'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde motor tipine göre en çok satılan otomobiller, 148 bin 75 adet ve yüzde 41,6'lık payla benzinliler oldu. Hibrit otomobiller, 119 bin 22 satışla yüzde 33,4, elektrikliler 66 bin 353 adetle yüzde 18,6, dizeller 20 bin 683 satışla yüzde 5,8, otogazlı otomobiller ise 2 bin 123 satışla yüzde 0,6 pay aldı.

"Tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 11 arttı

Ocak-mayıs döneminde "tam elektrikli" otomobil satış adedi, yüzde 11 artışla 65 bin 805 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15'ten yüzde 18,5'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 28,9'dan yüzde 33,4'e yükseldi.

Bu dönemde "tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında toplam pazarın yüzde 52'si, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştu.

Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 oldu

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişini sürdüren Togg, iki modeliyle yılın ilk 5 ayında Türkiye pazarında ilk iki sırada yer aldı.

Togg T10X, yılın 5 aylık döneminde 9 bin 70 satışla ilk sırada bulunurken diğer modeli T10F de 7 bin 675 satışla ikinciliğe yerleşti. Bu dönemde Togg'un toplam satışı 16 bin 745 olarak kaydedildi, markanın elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 oldu.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 13 bin 513 Togg T10X satışı gerçekleşti.

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında ocak-mayıs döneminde Togg T10X ve T10F'nin ardından satışlarda 5 bin 692 ile KG Mobility Torres üçüncü, 5 bin 435 ile MINI Countryman dördüncü ve 3 bin 395 ile Tesla Model Y beşinci olarak sıralandı.

Mayıs satışları

Sadece mayıs ayına bakıldığında 11 bin 461 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg T10X 1832 satışla birinci, 1673 satışla Togg T10F ikinci ve MINI Countryman 1207 satışla üçüncü oldu.

KG Mobility Torres 880 satışla dördüncü sırada yer alırken Opel Frontera, 611 satışla beşinci sırada konumlandı.

ODMD verilerine göre, 2026'nın ocak-mayıs döneminde en çok satılan ilk 10 elektrikli otomobil şöyle: