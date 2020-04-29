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Ekonomi

Tofaş'tan, ilk çeyrekte 346 milyon 175 bin lira konsolide net kar

Tofaş Türk Otombil Fabrikası AŞ, bu yılın ilk çeyreğindeki konsolide net karı 346 milyon 175 bin lira oldu.

Bahar Kara   | 29.04.2020
Tofaş'tan, ilk çeyrekte 346 milyon 175 bin lira konsolide net kar

İstanbul

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki konsolide net karı 346 milyon 175 bin lira olarak gerçekleşti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 324 milyon 741 bin lira konsolide net kar açıklamıştı.

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