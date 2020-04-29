Tofaş'tan, ilk çeyrekte 346 milyon 175 bin lira konsolide net kar
Tofaş Türk Otombil Fabrikası AŞ, bu yılın ilk çeyreğindeki konsolide net karı 346 milyon 175 bin lira oldu.
İstanbul
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki konsolide net karı 346 milyon 175 bin lira olarak gerçekleşti.
Şirket, geçen yılın aynı döneminde 324 milyon 741 bin lira konsolide net kar açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.