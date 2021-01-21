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Spor, Basketbol

TOFAŞ'ta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğiyle gelen tur sevinci

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasına grup lideri olarak yükselen TOFAŞ'ta bu başarının mutluluğu yaşanıyor.

Sergen Sezgin   | 21.01.2021
TOFAŞ'ta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğiyle gelen tur sevinci Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Bursa

Bursa temsilcisi 19 Ocak akşamı B Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşılaştı.

Kritik müsabakada rakibini 103-97 yenen TOFAŞ, 4. galibiyetine imza atarak grubu birinci sırada tamamlayıp play-off'a yükseldi.

Tarihinde ilk kez bu organizasyonda mücadele eden mavi-yeşilliler, başarıya ulaşmanın heyecanını yaşıyor.

TOFAŞ, yılbaşından bu yana ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üçer karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Tolga Öngören: "Önemli bir başarıya imza attık"

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, AA muhabirine, yeni yıla iyi sonuçlarla başladıklarını ve sürdürdüklerini söyledi.

ERA Nymburk karşısındaki zorlu mücadeleyle başarıyı taçlandırdıklarını ve play-off'a yükseldiklerini belirten Öngören, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Grubu lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza attık. TOFAŞ bir marka ve her zaman böyle devam edecektir." dedi.

Öngören, grup maçlarına kötü başladıklarını ve sonrasında müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gruptaki ikinci maçlara dezavantajlı başladık. Yeni koçumuzun sistemini oyuncularımız benimsemeleri ve oyunda kaldıkları sürede kazanmak istekleri bir araya gelmesiyle çok önemli bir Dijon galibiyeti aldık. Son maçımızda Nymburk gibi çok iyi bir takımı yendik. Son 16'ya kaldık. Bu disiplinle gidersek bu kupada son noktaya kadar gitmek istiyorduk. Buraya katıldığımızda amacımız dörtlü final görmekti. Bunu mutlaka başarmak istiyoruz. Türkiye adına güzel bir başarı elde ettik. Hem Bursa için hem Türk basketbolu için önemli. Bu bizim yeterli değil arkası gelecek. Takımın geldiği nokta bize daha ilerisi için umut veriyor."

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