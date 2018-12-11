TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges'a 98-92 yenildi

Fotoğraf: AA / Mustafa Bikeç

BURSA

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçına TOFAŞ, sahasında Fransa temsilcisi Limoges'a 98-92 mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikasını Boutsiele'den 8 sayılık bireysel katkı alan Limoges, 10-6 üstün geçti. Rakibinin bu başlangıcına Mejia ve Garrett ikilisinin set hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, 8-0'lık seri bularak, skoru lehine (14-10) çevirdi. Fransa temsilcisi, bu serinin ardından aldığı mola sonrası oyuna tam saha baskıyla döndü. Bu baskının sonuç vermesiyle üst üste TOFAŞ top kayıpları yapınca, rakip takım hücumlarda Samuels ve Hardy ile skor üretti ve 10-0'lık seri yakalayarak, 20-14 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek, Limoges'un 28-22 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğe hem savunmada hem de hücumda daha disiplinli başlayan Bursa temsilcisi, Withey'nin pota altını domine ettiği dakikalarda Mejia'dan da skor katkısı alınca, 11-0'lık seri buldu ve skoru 16. dakikada 35-33 lehine çevirdi. İki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesine sahne olan çeyrekte, son saniyede kendi yarı alanından Howard ile 3 sayılık isabet bulan Limoges, soyunma odasına 47-46 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, Withey ve Mejia ikilisiyle skor üretmeye devam ederek, 23. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 55-49. Taylor ve Hardy'nin üst üste üçlükleriyle 25. dakikada Limoges skoru tekrar eşitledi: 55-55. İki takımın da sık sık geriye düşüp öne geçtiği çeyrekte, final periyoduna 68-68 eşitlikle girildi.

Son çeyreğe Weems ve Garrett ile sabırlı hücum ederek başlayan TOFAŞ, 33. dakikada farkı 8'e (78-70) çıkardı. Konuk ekip, rakibinin bu oyununa dış atışlarda Bouteille ve Boutsiele'nin sayılarıyla karşılık verince, skor 37. dakikada tekrar 83-83 eşitlendi. Aynı dakika içerisinde Inglis ile 3 sayılık isabet bulan konuk ekip, 86-83 öne geçti. Bu dakikadan itibaren daha tempolu oynayan Fransa temsilcisi Limoges, yüksek yüzdeyle sayılar bulmaya devam ederek, karşılaşmadan 98-92 galip ayrıldı.

Muhabir: Sergen Sezgin



