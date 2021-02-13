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Ekonomi

TOBB, Filistin'de organize sanayi bölgesi kuracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de organize sanayi bölgesi kurmasına izin verildi.

Göksel Yıldırım   | 13.02.2021
TOBB, Filistin'de organize sanayi bölgesi kuracak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek.


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