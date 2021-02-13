Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çiftçilerin şikayeti üzerine gübre bayilerinde denetim başladı

Edirne'de Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gübre firmaları denetlenmeye başladı.

Cihan Demirci   | 13.02.2021
Çiftçilerin şikayeti üzerine gübre bayilerinde denetim başladı Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri kentteki gübre bayilerindeki fiyatları inceledi.

Firmaların depolarını gezen yetkililer, gübre çuvallarını kontrol etti, firma yetkililerine Kanunla ilgili bilgi verdi.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haksız fiyat artışlarının son zamanlarda kamuoyunu çokça meşgul ettiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığınca ayçiçeği yağı, kuru bakliyat, yumurta, beyaz et, sebze ve meyve gibi temel gıda maddelerine yönelik denetimlerin sürdüğünü belirten Altun, "Ayrıca çiftçilerin kullandığı gübre çeşitlerinde de fahiş fiyatlar olduğu yönünde çiftçilerimizden şikayetler alınmaktadır." dedi.

Gübre fiyatlarına yönelik şikayetlerin ardından denetimlere başladıklarını ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörde haksız fiyat artışları olup olmadığının tespiti amaçlı Edirne Ticaret Müdürlüğü olarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak denetimler yapıyoruz. Denetim sonuçlarını, Ticaret Bakanlığımıza paylaşacağız. Haksız fiyat artışı tespit edildiğinde gereken idari para cezası Bakanlığımız tarafından uygulanacaktır."




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK Başkanı Palandöken: Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Japonya’da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı
Çin'in Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermediği iddiası
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

Benzer haberler

Çiftçilerin şikayeti üzerine gübre bayilerinde denetim başladı

Çiftçilerin şikayeti üzerine gübre bayilerinde denetim başladı

Ticaret Bakanlığı, Döner Sermaye Teşkilatı birimlerine 115 sürekli işçi alacak

Hamsi fiyatları av yasağının kalkmasıyla yeniden düştü

İzmir ve İstanbul'da dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek

İzmir ve İstanbul'da dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek
TÜDEF Başkanı Koçal: Ticari ahlak kurallarına aykırı davrananların 'ticari sabıka ve sicil kaydı' tutulmalı

TÜDEF Başkanı Koçal: Ticari ahlak kurallarına aykırı davrananların 'ticari sabıka ve sicil kaydı' tutulmalı
TZOB Başkanı Bayraktar gıda fiyatlarında istikrar için caydırıcı ceza önerdi

TZOB Başkanı Bayraktar gıda fiyatlarında istikrar için caydırıcı ceza önerdi