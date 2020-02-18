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Dünya

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli gözünü kaybetti

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İsaviyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli çocuk gözünü kaybetti.

Said İbicioğlu   | 18.02.2020
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli gözünü kaybetti

Kudüs

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İsaviyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki Filistinli çocuk gözünü kaybetti.

Vadi Hilva Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan video kaydında konuşan Malik İsa'nın (9) babası, "Oğlumun aldığı yara ölümcüldü. Hayatı kurtuldu ama sol gözünü kaybetti." ifadelerini kullandı.

Oğlunun başından yaralandığını hatırlatan baba İsa, yarasının iyileşmeye başladığını ancak sol gözünün bir daha göremeyeceğini söyledi.

İsrail askerleri, 15 Şubat Cumartesi günü İsaviyye beldesine baskın düzenlemiş, Filistinliler de taş atarak baskına engel olmaya çalışmıştı. Filistinli Malik İsa da söz konusu arbede sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail askerleri, 27 Haziran 2019'da Filistinli Muhammed Semir Ubeyd'i (20) yakın mesafeden açtığı ateş sonucu katletmesinden bu yana İsaviyye beldesine aralıklarla baskın düzenliyor ve bazı Filistinlileri gözaltına alıyor.

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