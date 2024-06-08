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Ekonomi

TİM'den Vestel'e ihracat şampiyonluğu ödülü

Vestel, elektrik-elektronik sektöründeki aralıksız ihracat şampiyonluğunu yaklaşık 2,4 milyar dolarlık ihracat geliriyle bu yıl da korudu.

Muhammet Fatih Kabasakal  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
TİM'den Vestel'e ihracat şampiyonluğu ödülü Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - AA

Istanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

2023'te gerçekleştirdiği yaklaşık 2,4 milyar dolarlık ihracatla elektrik-elektronik sektöründeki birinciliğini bu yıl da koruyan Vestel, bu alanda 26'ncı defa şampiyonluğu üstlendi. Bugün yüzde 63'e ulaşan ihracat oranıyla dünyanın 160'tan fazla ülkesine ürün ve teknolojilerini götüren Vestel, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenen ve Türkiye'de en çok ihracat yapan şirketlerin yer aldığı genel sıralamada da 6'ncı oldu.

Vestel’in genel sıralamadaki altıncılık ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan ve açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, kuruldukları günden bu yana bu topraklarda üreterek kazandıklarını yine bu topraklara değer katmak için kullandıklarını belirtti.

Zorlu, "Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, bugün ürettiği ürün ve teknolojileri 160'ı aşkın ülkeye ulaştırarak ülkemizin adını dünyanın dört bir köşesine gururla taşıyor. Çeyrek asrı aşkın süredir ülkemizin aralıksız ihracat şampiyonu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bundan sonra da ülke ekonomimiz için değer yaratmaya, inovasyon ve kalite odaklı çalışmalarımızla dünya çapında büyümeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sektör birinciliği ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan alan Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler de Vestelin bugünden geleceğin dünyasına hazır bir şirket olduğunu Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç etmenin sorumluluğu ve bilinciyle hareket etiklerini ve her zaman daha iyisi için çalıştıklarını aktardı.

Güler, "İleri teknolojiye, inovasyona donanıma ve tasarıma yaptığımız yatırımlar sayesinde, global pazarda daha güçlü bir konumdayız. Bunun için 26 yıldır ihracat alanında sürdürdüğümüz başarıları daha da ileri noktalara taşıma gayesindeyiz. Bu yıl da kendi sektörümüzün ihracat şampiyonu, genel sıralamada ise altıncı olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz için değer yaratmaya, sürdürülebilir büyüme ve gelişim odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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