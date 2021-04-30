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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini uzattık

Merve Özlem Çakır   | 30.04.2021
Ticaret Bakanı Muş: Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini uzattık

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık." dedi.

Muş, "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullandı.

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