THY'nin Ohri seferleri 27 Mart'ta başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine uçuşların 27 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'na haftada 4 gün karşılıklı seferler düzenlenecek.
27 Mart'ta başlayacak seferlerde tek yön biletler 90 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.