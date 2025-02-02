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Ekonomi

THY'nin Ohri seferleri 27 Mart'ta başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine uçuşların 27 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
THY'nin Ohri seferleri 27 Mart'ta başlıyor

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'na haftada 4 gün karşılıklı seferler düzenlenecek.

27 Mart'ta başlayacak seferlerde tek yön biletler 90 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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