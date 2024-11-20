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Ekonomi

THY'nin bugünkü Podgorica seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya bugün yapılması planlanan seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Kenan Irtak  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
THY'nin bugünkü Podgorica seferleri iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Podgorica'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü "TK1087" sefer sayılı İstanbul-Podgorica ve "TK1088" sefer sayılı Podgorica-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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