THY'nin bugünkü Podgorica seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya bugün yapılması planlanan seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Podgorica'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü "TK1087" sefer sayılı İstanbul-Podgorica ve "TK1088" sefer sayılı Podgorica-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.