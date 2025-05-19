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Ekonomi

THY'den 19 Mayıs'a özel yurt içi biletlerde indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlediği kampanya ile yurt içi uçuşlar için 919 liradan başlayan biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
THY'den 19 Mayıs'a özel yurt içi biletlerde indirim kampanyası

İstanbul

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletler ile 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan faydalanılabilecek.

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115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

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