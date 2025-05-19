THY'den 19 Mayıs'a özel yurt içi biletlerde indirim kampanyası
Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlediği kampanya ile yurt içi uçuşlar için 919 liradan başlayan biletleri satışa sundu.
İstanbul
THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletler ile 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan faydalanılabilecek.
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115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.