Euro
6.28
Dolar
5.72
BIST 100
100,159.60
Altın
1,519.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor
logo
Ekonomi

THY, yeni uçağına 'Sivrihisar' adını verdi

Türk Hava Yolları (THY) filosuna yeni kattığı bir uçağa Sivrihisar adını verdi.

Kenan Irtak   | 23.09.2019
THY, yeni uçağına 'Sivrihisar' adını verdi

İstanbul

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçak adını, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zorlu şartlarında Sivrihisar halkı tarafından orduya bağışlanan "Sivrihisar Teyyaresi"nden alıyor. 

Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu halkının fedakarlık sembolü olan "Sivrihisar Tayyaresi" 1921 yılında Sivrihisar halkının kendi aralarında topladığı para ile orduya alındı. İstikbali gökyüzünde arayan Sivrihisarlıların, zor şartlarda satın aldığı uçağın çift kanatlı, Bregue 14-2B tipi uçak olduğu biliniyor.

"Sivrihisarlıların anısını gökyüzünde yaşatacak"

THY'nin filosuna katılan yeni Airbus A321 Neo tipi uçak TC-LSH kuyruk tescili ile Sivrihisarlıların anısını gökyüzünde yaşatacak.

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sene 1921, 'Sivrihisar Teyyaresi' kurtuluş savaşı mücadelesine destek olmak amacıyla Sivrihisar halkı tarafından orduya hediye edildi. Sene 2019 Sivrihisar uçağı Türk Hava Yolları filosunda şanlı bayrağımızı taşımaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor

Benzer haberler

THY, yeni uçağına 'Sivrihisar' adını verdi

THY, yeni uçağına 'Sivrihisar' adını verdi

THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi

Endonezya'da kargo uçağı ile irtibat kesildi

THY'den Çin'in Xian kentine sefer

THY'den Çin'in Xian kentine sefer
THY'nin 'İyiliğe Uçanları'ndan anlamlı ziyaret

THY'nin 'İyiliğe Uçanları'ndan anlamlı ziyaret
'Türk Yıldızlar' Eskişehir semalarında prova yaptı

'Türk Yıldızlar' Eskişehir semalarında prova yaptı