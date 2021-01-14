Euro
8.96
Dolar
7.37
BIST 100
1,546.60
Altın
1,848.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşuyor İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

THY uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 14.01.2021
THY uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'un yayınladığı verilere göre, bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, dün 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM+Aşı ile inşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 394 bini geçti
İngiltere’de yaklaşık 4,5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor
KKTC Başbakanı Saner: Nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyoruz
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19 aşısının uygulanacağı öncelikli gruplar belli oldu

Benzer haberler

THY uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

THY uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

THY yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirimle uçuracak

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı

THY öğrencilere özel uçuş programı başlattı

THY öğrencilere özel uçuş programı başlattı
THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı