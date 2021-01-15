Euro
8.95
Dolar
7.37
BIST 100
1,546.60
Altın
1,852.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
logo
Ekonomi

IMF'den güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, ülkelerin mali ve parasal desteği güçlü bir şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Dilara Zengin   | 15.01.2021
IMF'den güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı

Washington DC

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonominin kritik bir dönemeçte olduğunu söyledi. 

Ülkelerin krizin derinliklerinden çıkmaya başladığına işaret eden Rice, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın toparlanmanın ne kadar zor ve belirsiz olacağını gösterdiğini dile getirdi.

Dünya Ekonomik Görünüm raporu 26 Ocak'ta güncellenecek

Rice, ekonomik görünüme yönelik halen büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak, "Yani, çabalarımızdan vazgeçmenin zamanı değil. Politika müdahalesi birçok yönden benzersiz, mali ve para politikası çabalarına bakarsanız güçlü olmuştur ve güçlü olmaya devam etmesi gerekir." dedi.

Dünya Ekonomik Görünüm raporunun 26 Ocak'ta güncellemesinin yayımlanacağını belirten Rice, raporun son gelişmeleri yansıtacak küresel ekonomik tahminleri içereceğini aktardı.

IMF, Ekim 2020'de yayımladığı son raporunda, küresel ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden daha az olacağını belirterek, dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 4,4 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini bildirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi öldü
Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 228 Kovid-19 vakası açıklandı
Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı

Benzer haberler

IMF'den güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı

IMF'den güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı

Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı

Macaristan AB'nin yeterli Kovid-19 aşısı temin edememesi üzerine Çin ile anlaştı

Macaristan AB'nin yeterli Kovid-19 aşısı temin edememesi üzerine Çin ile anlaştı
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli

Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli