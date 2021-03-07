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Türkiye

THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

EUROCONTROL'a göre THY, 1 Şubat-6 Mart arasında günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bıraktı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 07.03.2021
THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

istanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporuna göre, 1 Şubat-6 Mart arasındaki uçuş trafiğinde THY, günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bırakırken, İstanbul Havalimanı da dünyadaki en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL verilerine göre belirtilen tarih aralığında ikinciliği 31 uçuşla Almanya, 18 uçuşla ABD, 17 uçuşla Rusya ve 14 uçuşla Ukrayna takip etti.

Raporda günlük en fazla uçuş sayısına ait havalimanları arasında İstanbul Havalimanı 190 uçuşla 1. sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı 55 uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı, 4. sırada Atatürk Havalimanı, 5. sırada ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı bulunuyor.

Raporda ortalama uçuş trafiği açısından ilk 5 sıraya göre, Türkiye'nin iç hat trafik sayısı 259 ile ilk sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında Almanya-Türkiye uçuş sayısı ortalama 30, Rusya-Türkiye trafiği 17, Türkiye-ABD 16, Türkiye-Ukrayna uçuş sayısı ise 14 ile ilk 5. sırada yer aldı. Raporda, ortalama trafiğe göre en iyi havalimanları eşleşmesinin de 13 uçuşla Ankara Esenboğa-İGA İstanbul Havalimanı olduğu kaydedildi.

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