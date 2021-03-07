Fuat Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı: Cani ruhlu insanlara aman vermemek adına mücadele vermeliyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Kadına yönelik şiddeti lanetliyoruz! Cani ruhlu insanlara aman vermemek ve bu vahşet görüntüleriyle karşılaşmamak adına topyekün mücadele vermeliyiz.#8MartDünyaKadınlarGünü vesilesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir gün değil, her gün sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 7, 2021
"Kadına yönelik şiddeti lanetliyoruz! Cani ruhlu insanlara aman vermemek ve bu vahşet görüntüleriyle karşılaşmamak adına topyekun mücadele vermeliyiz. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir gün değil, her gün sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.