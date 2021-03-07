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Fuat Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı: Cani ruhlu insanlara aman vermemek adına mücadele vermeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 07.03.2021
Fuat Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı: Cani ruhlu insanlara aman vermemek adına mücadele vermeliyiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddeti lanetliyoruz! Cani ruhlu insanlara aman vermemek ve bu vahşet görüntüleriyle karşılaşmamak adına topyekun mücadele vermeliyiz. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir gün değil, her gün sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz."

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