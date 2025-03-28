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Ekonomi

THY, Ramazan Bayramı tatilinde 395 ilave sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlandığını duyurdu.

Zeynep Rakipoğlu  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
THY, Ramazan Bayramı tatilinde 395 ilave sefer düzenleyecek

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart-6 Nisan arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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