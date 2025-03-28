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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.

Duygu Doğan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 46,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,33 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 3,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesinde ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Endekste aylık bazdaki artış oranı, Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ocak ayındaki gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artacağı öngörülüyordu.

Ülkede, kişisel tüketim harcamaları, şubatta yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Analistler, açıklanan verilerle birlikte Fed'in yol haritasına yönelik belirsizliklerin artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, haftaya pazartesi ve salı günü Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olacak.

Gelecek hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, Fed Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

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