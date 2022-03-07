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Ekonomi

THY, Minsk uçuşlarını durdurma kararını 9 Mart'a uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasının ardından Belarus'un başkenti Minsk için daha önce aldığı sefer iptali kararını 9 Mart'a uzattığını duyurdu.

Kenan Irtak   | 07.03.2022
THY, Minsk uçuşlarını durdurma kararını 9 Mart'a uzattı

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY) Twitter'daki hesabından yapılan duyuruda, "9 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da '0 850 333 0 849' numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerini yer verildi.

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