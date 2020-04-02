THY Genel Müdürü Ekşi'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama
THY Genel Müdürü Ekşi, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini bildirdi.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, salgın sebebiyle havayollarının zorunlu iptal ettikleri seferlere ait bilet ücretlerinin yolculara geri ödenmesi konusunda açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri, SHGM yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebilecektir. Bilet değişikliği ve açığa alma, ücretsiz yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.