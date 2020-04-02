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Ekonomi

THY Genel Müdürü Ekşi'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama

THY Genel Müdürü Ekşi, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini bildirdi.

İzzet Taşkıran   | 02.04.2020
THY Genel Müdürü Ekşi'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, salgın sebebiyle havayollarının zorunlu iptal ettikleri seferlere ait bilet ücretlerinin yolculara geri ödenmesi konusunda açıklama yaptı. 

Bilal Ekşi, "İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri, SHGM yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebilecektir. Bilet değişikliği ve açığa alma, ücretsiz yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.


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