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Ekonomi

Fitch petrol fiyatları öngörüsünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl ve 2021'e yönelik ham petrol varil fiyatları öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Övünç Kutlu   | 02.04.2020
Fitch petrol fiyatları öngörüsünü düşürdü

Ankara

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa dönemde küresel ekonomik görünümün ve petrol talebinin zayıfladığına işaret edilirken bunun, petrol piyasasında yüksek miktarda arz fazlasına neden olduğu vurgulandı. 

Düşen talep ve artan arz nedeniyle petrol piyasasının baskı altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Avrupa ve ABD'deki karantinalar nedeniyle önemli derecede azalan petrol tüketiminin düşük ekonomik faaliyetlere neden olduğu belirtildi.

Günlük petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre birkaç milyon varil azalmasının beklendiği kaydedilirken, küresel petrol tüketiminin yüzde 35'ini oluşturan jet yakıtı ve benzinin karantinalardan büyük ölçüde etkileneceği aktarıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ adlı grubun ek üretim kesintisine gidememesi nedeniyle bu ay üretimlerinin artacağına dikkat çekilirken örgütün petrol üretiminin kısa dönemde günlük 3 milyon varil artmasının tahmin edildiği bildirildi.

Fitch, Brent türü ham petrolün varil fiyatı öngörüsünü bu yıl 41 dolardan 35 dolara indirirken gelecek yıl için ise 48 dolardan 45 dolara düşürdü.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı beklentisi de bu yıl 38 dolardan 32 dolara, 2021 için de 45 dolardan 42 dolara çekildi.

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