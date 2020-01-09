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Fransa'da protestolar sürüyor
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Ekonomi

THY geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak

İran'a bugünkü ilk tarifeli THY seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a yapılacak.

İzzet Taşkıran   | 09.01.2020
THY geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), dün geçici olarak durdurduğu Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri bu akşam yeniden başlatıyor.

Alınan bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle saat 21.00'e kadar tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a icra edilecek.

THY uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.



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