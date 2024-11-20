THY, AJet'in sermayesini 15 milyar lira artırdı
Türk Hava Yolları (THY), AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesini 15 milyar lira artırdı.
İstanbul
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yüzde 100 bağlı ortaklığımız AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesi şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda 15 milyar lira artırılmıştır. " ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.