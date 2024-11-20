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Ekonomi

THY, AJet'in sermayesini 15 milyar lira artırdı

Türk Hava Yolları (THY), AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesini 15 milyar lira artırdı.

Mahmut Çil  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
THY, AJet'in sermayesini 15 milyar lira artırdı

İstanbul

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yüzde 100 bağlı ortaklığımız AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesi şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda 15 milyar lira artırılmıştır. " ifadesine yer verildi.

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