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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde düştü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,6 azaldı.

AB'de de inşaat üretimi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2 düştü.

AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 5,5 ile Çekya, yüzde 4 ile Slovakya ve yüzde 3,2 ile Hollanda'da gerçekleşti.

En fazla artış ise yüzde 2,8 ile Romanya, yüzde 2,2 ile İtalya ve yüzde 1,7 ile İspanya ve Slovenya’da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovakya’da yüzde 19,1, Slovenya’da yüzde 17,6 ve Polonya’da yüzde 9 gerilerken, Bulgaristan’da yüzde 5,2, İtalya’da yüzde 3,9 ve Portekiz’de yüzde 3,3 arttı.

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