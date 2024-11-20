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Ekonomi

AB ülkelerinde bisiklet üretimi sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bisiklet üretimi geçen yıl yüzde 24 azalarak 9,7 milyona indi.

Ata Ufuk Şeker  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
AB ülkelerinde bisiklet üretimi sert düştü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2023 yılındaki bisiklet üretimine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2022 yılında 12,7 milyon olan AB bisiklet üretimi, 2023’te 9,7 milyona indi.

Böylece, AB ülkelerinde geçen yıl bisiklet üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 geriledi.

AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimi Portekiz’de yapıldı. Geçen yıl Portekiz'de 1,8 milyon, Romanya’da 1,5 milyon, İtalya’da 1,2 milyon, Polonya’da 800 bin bisiklet üretildi.

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