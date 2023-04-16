Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,087.60
BTC/USDT
30,289.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY: 16 Şubat'tan itibaren Hatay'a gidiş seferleri yolcusuz yapılmaktadır

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 16 Şubat'tan itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) yayımladığı NOTAM nedeniyle Hatay'a gidiş seferlerinin yolcusuz yapıldığını, Hatay çıkışında ise normal yolcu alındığını bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
THY: 16 Şubat'tan itibaren Hatay'a gidiş seferleri yolcusuz yapılmaktadır Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendilerine deprem bölgesine yapılan uçuşlarla ilgili bazı sorular geldiğini belirtti.

Deprem bölgesine uçuşların aralıksız devam ettiğini ifade eden Ekşi, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine uçuşlarımız aksamadan ve sabit 550 lira fiyatla sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir. Hatay'a 16 Şubat tarihinden itibaren DHMİ'nin yayımladığı NOTAM sebebiyle gidişte yolcu alınmamaktadır. (İnsani yardım ve kurtarma amaçlı yolcular hariç) Hatay çıkışında ise normal yolcu alınmaktadır. Örneğin, 17 Nisan Pazartesi Hatay'dan 7 seferimiz bulunmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nin gövde gösterisine hazırlandığını açıkladı
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında 4 asker yaralandı
AK Parti'li Kurtulmuş: Can emniyeti sağlandıkça Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama

Benzer haberler

THY: 16 Şubat'tan itibaren Hatay'a gidiş seferleri yolcusuz yapılmaktadır

THY: 16 Şubat'tan itibaren Hatay'a gidiş seferleri yolcusuz yapılmaktadır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet