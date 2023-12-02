Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,097.30
BTC/USDT
38,709.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

Tayland'ın ulusal hava yolu şirketi Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı.

Kenan Irtak  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Thai Airways ile İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi sayısı 99'a yükseldi.

Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşlarını, 321 koltuklu ve 2 sınıflı A350-900 tipi uçaklarla düzenliyor. 1 Aralık günü saat 23.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan TG900 numaralı uçak, bugün 06.05'te İstanbul'a ulaştı.

Operasyonlarına 1960'da başlayan Thai Airways, küresel hava yolu birliği Star Alliance'ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Tayland'ın en büyük filosuna sahip olan Thai Airways, Bangkok'taki merkezi üzerinden Avrupa ile Asya Pasifik, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Avustralya arasında kapsamlı bir bağlantı kuruyor. Thai Airways'ın Bangkok'tan İstanbul'a günlük düzenlediği direkt uçuşlar iki ülkenin turizmine katkı sağlarken İstanbul Havalimanı'nın "küresel aktarma merkezi" olma potansiyeli de her geçen gün artıyor.

"Thai Airways'i İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen 2023 sonuna kadar 100 hava yolu şirketiyle çalışmaya başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bilgen, Thai Airways'in İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı 99. hava yolu şirketi olduğunu hatırlatarak, "Star Alliance üyesi olan Thai Airways'i İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Thai Airways yolcuları, Türk Hava Yollarının geniş ağı sayesinde Avrupa ve Afrika'ya da kolayca seyahat edebilecekler. Thai Aiways'ın aramıza katılmasıyla birlikte, havalimanımızın Tayland, Güney Asya ve Avustralya'dan daha fazla uçuşa ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da aranan zanlılara yönelik şehit polis "Hakan Telli" operasyonunda 67 kişi yakalandı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam tarihe "kara leke "olarak geçti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda 69 gözaltı

Benzer haberler

Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

İstanbul'daki havalimanları ağırladığı yolcu sayısını yüzde 21 artırdı

İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek
Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi

Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi
Fransa'da hava yolu çalışanlarının grevi Paris ve Toulouse'daki uçuşları aksattı

Fransa'da hava yolu çalışanlarının grevi Paris ve Toulouse'daki uçuşları aksattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet