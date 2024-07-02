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Ekonomi

Tesla'nın otomobil teslimatları yılın ikinci çeyreğinde düştü

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Tesla'nın otomobil teslimatları yılın ikinci çeyreğinde düştü

New York

Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğine dair araç üretim ve teslimat verilerini yayımladı.

Buna göre, şirket yılın ikinci çeyreğinde 410 bin 831 araç üretti. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 479 bin 700 araç üretmişti.

Tesla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık bazda yüzde 4,8 azalışla 443 bin 956 oldu.

Piyasa beklentileri, şirketin bu dönemde 439 bin araç teslim etmesi yönündeydi. Tesla, geçen yılın aynı döneminde 466 bin 140 araç teslim etmişti.

Tesla'nın otomobil teslimatları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 8,5 gerilemiş, 2020'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş kaydedilmişti.

Şirketin hisseleri, üretim ve teslimat verilerinin paylaşılması sonrası yüzde 10'a yakın değer kazandı.

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