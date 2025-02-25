Dolar
36.46
Euro
38.22
Altın
2,940.44
ETH/USDT
2,385.00
BTC/USDT
88,638.00
BIST 100
9,521.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü

Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa ülkelerinde ciddi ölçüde geriledi.

Geçen yılın ocak ayında toplam 18 bin 161 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 gerileyerek 9 bin 945'e indi.

1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer büyük şirketlerin toplam değerini yakalayan Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde geriliyor.

Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

Tesla satışları, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde azalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de çığ altında kalanların imdadına komandolar da yetişecek
Kutuplardaki erime ekstrem hava koşulları oluşturuyor
Serdar Ortaç'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 10 ay hapis cezası
AJet'ten Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için 9 avrodan başlayan bilet kampanyası

Benzer haberler

Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü

Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü

Dizel otomobiller trafikteki ağırlığını kaybediyor

Suriye'de rejimin değişmesine rağmen Batı yaptırımları büyük ölçüde sürüyor

AB ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasını desteklemedi

AB ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasını desteklemedi
Rusya: Avrupa, Ukrayna'daki savaşın devam etmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyor

Rusya: Avrupa, Ukrayna'daki savaşın devam etmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyor
AB Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

AB Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet