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Ekonomi

Tekstil devi İnditex'ten ilk yarıda rekor kar

Dünyanın en büyük tekstil şirketlerinden İspanyol İnditex, 2023'ün ilk yarısında 2 milyar 513 milyon avroluk rekor kar açıkladı.

Şenhan Bolelli  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Tekstil devi İnditex'ten ilk yarıda rekor kar

Madrid

İnditex'in İspanya Ulusal Borsa Komisyonu'na (CNMV) verdiği bilgide, 2023'ün mali ilk yarısı olan şubat-temmuzda 2 milyar 513 milyon avro kar elde edildiği kaydedildi.

İnditex'in 2023'ün ilk yarısındaki karının bir yıl öncesinin aynı dönemine oranla yüzde 40,1 daha fazla olması dikkati çekti.

Rakamlara göre, 2022'nin şubat-temmuz döneminde 14 milyar 845 milyon avro olan İnditex'in satışı yıllık bazda yüzde 13,5 artarak 16 milyar 851 milyon avroyu aştı.

Dünyadaki pazar sayısını 213'e çıkaran ve 5 bin 745 mağazası bulunan İnditex'in tüm coğrafi bölgelerde ve tüm formatlarda satışını artırdığı, sadece Zara ve Zara Home'da net satışların 2022'nin ikinci yarısına göre yüzde 13,1 arttığı bilgisi paylaşıldı.

İspanyol tekstil şirketinin bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties ve Stradivarius markaları bulunuyor.

En önemli pazarlarından biri olan Türkiye'de 205 mağazası ve 194 tedarikçisi olan İnditex, bu tedarikçilerle bağlantılı 800'den fazla giyim fabrikası ile çalışıyor.

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